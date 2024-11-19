На пути к бессмертию

Александр Макеев

Вместо людей наёмных биологических рабов-роботов надо чтобы на каждодневных рутинных ручных и нетворческих информационных работах неустанно высококачественно высоко производительно трудились технические роботы и автоматы. А угроза катастрофическим перенаселением людьми нашей крохотной планеты является страшнейшей угрозой! Ведь европейцы, канадцы, американцы, японцы, южнокорейцы категорически не желают размножаться. Хотят вымереть, чтобы освободить свою территорию для мигрантов из Африки, Азии, которые беспредельно паразитически размножаются! Специально для того, чтобы нарастить своё народонаселение сверх возможностей природы, экосистемы планеты Земля прокормить эту ораву в 500-1000-5000 миллиардов человекообразных существ, которая сожрёт без остатка на земле, под землёй и в воде всё, что может быть сожрано, и вся без остатка вымрет от голода! 😂