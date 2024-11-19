Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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На пути к бессмертию

На пути к бессмертию

«Самое страшное не в том, что люди стареют. А в том, что люди не стареют»(с)Кирилл ЛавровЯ буду точить этот камень, капля за каплей.

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Комментарии
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Александр Макеев
Вместо людей наёмных биологических рабов-роботов надо чтобы на каждодневных рутинных ручных и нетворческих информационных работах неустанно высококачественно высоко производительно трудились технические роботы и автоматы. А угроза катастрофическим перенаселением людьми нашей крохотной планеты  является страшнейшей угрозой! Ведь европейцы, канадцы, американцы, японцы, южнокорейцы категорически не желают размножаться. Хотят вымереть, чтобы освободить свою территорию для мигрантов из Африки, Азии, которые беспредельно паразитически размножаются! Специально для того, чтобы нарастить своё народонаселение сверх возможностей природы, экосистемы планеты Земля прокормить эту ораву в 500-1000-5000 миллиардов человекообразных существ, которая сожрёт без остатка на земле, под землёй и в воде всё, что может быть сожрано, и вся без остатка вымрет от голода! 😂
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15 час.
Модест
Начнутся неизбежные войны за ресурсы и место под Солнцем. Экономику и социальные законы никакая генетика не отменит. Надо в космос выбираться.
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13 час.

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