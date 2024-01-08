Почему Nubia может, а Xiaomi нет? Уникальный игровой Red Magic 9 Pro с вентилятором в Европе оказался не дороже, чем в Китае

Игровой смартфон Nubia Red Magic 9 Pro с уникальным «плоским» дизайном вышел на глобальный рынок. В Китае аппарат анонсировали ещё в ноябре, но зато, в отличие от многих других китайских компаний, Nubia не стала задирать цену на глобальную версию.