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«Во мне компот из наркотических веществ»: Панин опроверг слухи о возвращении в Россию

«Во мне компот из наркотических веществ»: Панин опроверг слухи о возвращении в Россию

Актер Алексей Панин прокомментировал появившуюся информацию о своем возвращении из Европы в Россию.В последнее время в социальных сетях Панин рассказывал об отсутствии денег и предложений о работе, а также — о невостребованности за границей.

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