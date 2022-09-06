«Во мне компот из наркотических веществ»: Панин опроверг слухи о возвращении в Россию

Актер Алексей Панин прокомментировал появившуюся информацию о своем возвращении из Европы в Россию.В последнее время в социальных сетях Панин рассказывал об отсутствии денег и предложений о работе, а также — о невостребованности за границей.
Актер Алексей Панин прокомментировал появившуюся информацию о своем возвращении из Европы в Россию.В последнее время в социальных сетях Панин рассказывал об отсутствии денег и предложений о работе, а также — о невостребованности за границей.
Свежие комментарии