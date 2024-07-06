Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по заводу "Сумыхимпром"

Вооруженные силы РФ нанесли удар по предприятию "Сумыхимпром" в украинском городе Сумы, где изготавливаются кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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