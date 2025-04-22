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Биолог высказался о способах и сроках борьбы с борщевиком

Биолог высказался о способах и сроках борьбы с борщевиком

Для искоренения борщевика нужны системные меры борьбы, только тогда будет положительный результат, рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

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