Биолог высказался о способах и сроках борьбы с борщевиком

Для искоренения борщевика нужны системные меры борьбы, только тогда будет положительный результат, рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов.
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