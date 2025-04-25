Пакистан и Индия обменялись выстрелами на границе

Войска Пакистана обстреляли индийские пограничные посты на линии контроля в Джамму и Кашмире. Силы безопасности Индии «дали эффективный ответ», сообщили источники, добавив, что жертв нет, передаёт индийский канал NDTV со ссылкой на источники и Times of India.
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