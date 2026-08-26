Эта звезда в 800 раз больше Солнца — и она обречена: астрономы получили самое детальное изображение поверхности Бетельгейзе

Телескоп ALMA зафиксировал гигантские горячие пятна Астрономы получили новые детальные изображения Бетельгейзе — одного из ближайших к Земле красных сверхгигантов и звезды, которая в конце своей эволюции должна взорваться как сверхновая.
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