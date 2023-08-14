И вновь удар в спину: Азербайджан поступил некрасиво и в открытую пошел против России — вот, к чему приводит дружба с Эрдоганом

АНГЕЛ АНГЕЛ

А что кто то ждал другого? Турция решает свои вопросы, были они торгашами ими и останутся, но свои амбиция всея юга и влияние на весь мусульманский мир хотят возродить... Но с историей у них плоховато, а стоило бы ее еще раз посмотреть, чем все это заканчивалось... То что природные катаклизмы предупреждают турок, одумайтесь пересмотрите свое отношение к проводимой политике, но увы пока не доходит, а расплачиваться придется и скоро...