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И вновь удар в спину: Азербайджан поступил некрасиво и в открытую пошел против России — вот, к чему приводит дружба с Эрдоганом

И вновь удар в спину: Азербайджан поступил некрасиво и в открытую пошел против России — вот, к чему приводит дружба с Эрдоганом

Скажи кто твой друг, и я скажу кто ты. Это замечательная присказка сработала в международных отношениях еще раз.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А что кто то ждал другого? Турция решает свои вопросы, были они торгашами ими и останутся, но свои амбиция всея юга и влияние на весь мусульманский мир хотят возродить... Но с историей у них плоховато, а стоило бы ее еще раз посмотреть, чем все это заканчивалось... То что природные катаклизмы предупреждают турок, одумайтесь пересмотрите свое отношение к проводимой политике, но увы пока не доходит, а расплачиваться придется и скоро...
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