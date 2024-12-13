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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Нил Дракманн рассказал об амбициозном PS5-эксклюзиве Intergalactic: The Heretic Prophet — вдо...

Нил Дракманн рассказал об амбициозном PS5-эксклюзиве Intergalactic: The Heretic Prophet — вдо...

Нил Дракманн рассказал об амбициозном PS5-эксклюзиве Intergalactic: The Heretic Prophet — вдохновлен аниме “Акира” и “Ковбой Бипоп”Фанатов ждет масштабная, насыщенная приключенческая игра в научно-фантастическом сеттинге, вдохновленном эстетикой ретрофутуризма.

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