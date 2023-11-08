Начало отопительного сезона в регионах Дальнего Востока отмечено высоким числом аварий и технологических сбоев

На состоявшемся в г. Хабаровске заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрие Трутневе обсуждены вопросы подготовки жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.