Захарова назвала реакцию ООН на убийство Кириллова свидетельством продажности

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала реакцию Организации Объединенных Наций (ООН) на убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова "свидетельством продажности".
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