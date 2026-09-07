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Царьград

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Массовая отмена туров в Грузию: Что на самом деле происходит?

Массовая отмена туров в Грузию: Что на самом деле происходит?

Появилась информация о массовой отмене поездок русских туристов в Грузию. Однако на деле всё оказалось не совсем так.

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