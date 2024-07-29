Toyota признала дефект нового V6: бесплатно заменят 100 тысяч моторов

Японский концерн радикально решил проблему некачественной сборки двигателей. В конце мая Toyota сообщила, что в агрегаты Lexus LX 600 и Toyota Tundra 2021-2023 годов выпуска могла попасть стружка, но сначала проблему планировали решить «малой кровью».
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