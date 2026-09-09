Не отвечай на стук: Страшилка из реальной жизни

Мы забрали свекровь Лиду в город, когда врачи нашли у неё рак печени. Она жаловалась на ночные стуки в окно и голос, зовущий по имени, — но только когда оставалась одна.
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