Российские ученые разработали метод остановки кариеса на стадии «белого пятна»

Российские ученые из Кубанского медицинского университета (КубГМУ) Министерства здравоохранения России разработали метод лечения начального кариеса на стадии «белого пятна», когда эмаль теряет минералы, но остается целой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ночную икру свело...
- АУ Топ-5 кроссоверов...
- АР Мужчины и их экст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым