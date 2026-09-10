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Российские ученые разработали метод остановки кариеса на стадии «белого пятна»

Российские ученые из Кубанского медицинского университета (КубГМУ) Министерства здравоохранения России разработали метод лечения начального кариеса на стадии «белого пятна», когда эмаль теряет минералы, но остается целой.

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