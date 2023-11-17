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Медведев опубликовал мем Trollface после принятия бюджета США без помощи Украине

Медведев опубликовал мем Trollface после принятия бюджета США без помощи Украине

На шуточном изображении Вашингтон «обещает» Киеву деньги в следующем годуПрезидент США Джо Байден подписал законопроект временном финансировании американского правительства, не предусматривающий помощь Украине.

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