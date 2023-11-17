Медведев опубликовал мем Trollface после принятия бюджета США без помощи Украине

На шуточном изображении Вашингтон «обещает» Киеву деньги в следующем годуПрезидент США Джо Байден подписал законопроект временном финансировании американского правительства, не предусматривающий помощь Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии