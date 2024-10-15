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«Петербургская сбытовая компания» признана потерпевшей по делу Булгакова

«Петербургская сбытовая компания» признана потерпевшей по делу Булгакова

Потерпевшей стороной по делу экс-главного тыловика Минобороны Дмитрия Булгакова стал гарантирующий поставщик электроэнергии в Северной столице и Ленинградской области АО «Петербургская сбытовая компания».

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