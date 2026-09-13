Юрий Селиванов: Глобальный пылесос Разума

Хозяева американских ИТ-гигантов, похоже, вышли на финишную прямую к завоеванию мирового господства в самом худшем из его возможных для Человечества вариантов Изображение сгенерировано ИИ В последнее время и , практически, в непрерывном режиме крупнейшие западные продвигатели технологий так называемого «искусственного интеллекта» (ИИ) стали выражать глубокую озабоченность по поводу … устрашающих перспектив его дальнейшего неограниченного развития.
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