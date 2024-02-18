Кикина и Федяев могут не стать Героями РФ из-за полёта на Crew Dragon

На МКС они летели на американском корабле.фото: vk.com/roscosmos--> Российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев могут не получить звание Героя России из-за полёта на МКС на американском Crew Dragon, заявил историк космонавтики Александр Железняков.
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