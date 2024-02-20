Ясная ночь, и вы смотрите на звезды. Млечный Путь кажется непомерно огромным. Вы быстро гуглите и обнаруживаете, что ширина галактики, в которой вы сейчас находитесь, составляет сто тысяч световых лет.
Мы не одни? Что нам известно о внеземной жизни на данный момент
Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Нам не известно ни чего.
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14 час.
Михаил Поспелов
А я считаю, что жизнь к нам пришла из космоса в виде вирусов или бактерий и потом эволюционировала. А если это так, то жизнь есть и на других планетах в той или иной форме. Только вот процесс эволюции везде, где есть условия, идет по разному, в зависимости от тех самых условий и вряд ли мы встретим таких же людей как на земле.
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9 час.
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