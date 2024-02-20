Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытности и невероятности

9 198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Поспелов
    А я считаю, что жизнь к нам пришла из космоса в виде вирусов или бактерий и потом эволюционировала. А если это так, т...Мы не одни? Что н...
  • Игорь Овчаренко
    Нам не известно ни чего.Мы не одни? Что н...
  • Валерий Масленников
    Первоначальная жизнь могла возникнуть на планете Фуэтон, затем переместиться на Марс и Землю. Настоящее время Марс н...Почему обнаружени...

Мы не одни? Что нам известно о внеземной жизни на данный момент

Мы не одни? Что нам известно о внеземной жизни на данный момент

Ясная ночь, и вы смотрите на звезды. Млечный Путь кажется непомерно огромным. Вы быстро гуглите и обнаруживаете, что ширина галактики, в которой вы сейчас находитесь, составляет сто тысяч световых лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИО
Игорь Овчаренко
Нам не известно ни чего.
Ответить
14 час.
Михаил Поспелов
А я считаю, что жизнь к нам пришла из космоса в виде вирусов или бактерий и потом эволюционировала. А если это так, то жизнь есть и на других планетах в той или иной форме. Только вот процесс эволюции везде, где есть условия, идет по разному, в зависимости от тех самых условий и вряд ли мы встретим таких же людей как на земле.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх