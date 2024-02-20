Мы не одни? Что нам известно о внеземной жизни на данный момент

Михаил Поспелов

А я считаю, что жизнь к нам пришла из космоса в виде вирусов или бактерий и потом эволюционировала. А если это так, то жизнь есть и на других планетах в той или иной форме. Только вот процесс эволюции везде, где есть условия, идет по разному, в зависимости от тех самых условий и вряд ли мы встретим таких же людей как на земле.