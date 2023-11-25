«Ведутся поиски». Судью и прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина, уже ищут

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Потому что Международный Уголовный Суд является пособником торговли детьми по всему миру. Владимир Путин в паре с Марией Львовой-Беловой сильно мешают якобы "благотворительным" организациям из США и Европы торговать детьми, их органами и отправлять их на адренохромные фермы. Адренохром является не только наркотиком для мировой элиты, но и средством управления массами людей. Все "благотворительные" организации из США, действующие в других странах так или иначе связаны с рынком детей. И тенденции к разрушению традиционных семейных ценностей, когда из любой семьи по любым предлогам законно изымать детей, это их путь к более свободному доступу к ресурсу, - к детям. Война на территории бывшей УССР, казалось, предоставила им свободный доступ к детям, оставшихся без родителей и жилья, их автобусами вывозили в Еворпу, где их след терялся. И тут Путин нарушил эту "великолепную" схему. Конечно они злы на Путина и на его помощницу в деле защиты детей.