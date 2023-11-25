54K прочитали Если вам позволено, то почему нам запрещено. Очевидно именно так решили в Кремле, и решили показать, что такое зеркальные меры в действии.
«Ведутся поиски». Судью и прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина, уже ищут
Комментарии
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G
GISMbICH
Потому что Международный Уголовный Суд является пособником торговли детьми по всему миру. Владимир Путин в паре с Марией Львовой-Беловой сильно мешают якобы "благотворительным" организациям из США и Европы торговать детьми, их органами и отправлять их на адренохромные фермы. Адренохром является не только наркотиком для мировой элиты, но и средством управления массами людей. Все "благотворительные" организации из США, действующие в других странах так или иначе связаны с рынком детей. И тенденции к разрушению традиционных семейных ценностей, когда из любой семьи по любым предлогам законно изымать детей, это их путь к более свободному доступу к ресурсу, - к детям. Война на территории бывшей УССР, казалось, предоставила им свободный доступ к детям, оставшихся без родителей и жилья, их автобусами вывозили в Еворпу, где их след терялся. И тут Путин нарушил эту "великолепную" схему. Конечно они злы на Путина и на его помощницу в деле защиты детей.
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15 час.
Владимир Алтайцев
Найти и уничтожить
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13 час.
Сергей Рубцов
Эти облёвыши должны ответить по все строгости закона!!!! Расстрелять без обжалывания приговора!!! Таких тварей на ЗЕМЛЕ быть не должно!!!! Чтобы всякая мразь позволившая открыть свою пасть сралась жидким стулом от боязни получить соответствующее наказание, как от сша!!! И тогда РОССИЯ будет поистене ВЕЛИКОЙ!!!! Боятся - значит уважают!!! Эти черви должны знать свое место в ИСТОРИИ!!!!
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13 час.
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