Обслуживанием мэрского автопарка займётся орловский предприниматель

Городская администрация подвела итоги электронного аукциона на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств МКУ «Службы технического обеспечения администрации Орла».
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