Больше двухсот населенных пунктов и 5 тысяч жилых домов попадают в зону возможного подтопления.В Татарстане рассмотрели возможные сценарии весеннего паводка и рассказали какие меры предприняты, чтобы избежать ущерба от большой воды.
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