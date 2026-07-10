🛠 В Севастополе, Керчи и Феодосии модернизировали коммунальную инфраструктуру В Севастополе построена газовая блочно-модульная котельная.
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🛠 В Севастополе, Керчи и Феодосии модернизировали коммунальную инфраструктуру В Севастополе построена газовая блочно-модульная котельная.