Зампред РФ при ООН Полянский: Россия и Украина далеки от шагов к диалогу о мире

Россия и Украина крайне далеки от практических шагов к переговорам о мире. Об этом сообщил первый заместитель постоянного председателя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский, слова которого передает РИА Новости.
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