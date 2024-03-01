Электронная музыка может воздействовать на сознание

Исследователи из Испании выяснили, что электронная музыка способна изменять состояние сознания. Подобное явление характеризуется несвойственным поведением для человека вследствие стресса, травмы или применения психотропных веществ.
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