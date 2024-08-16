В Госдуме предложат ужесточить правила расселения из аварийного жилья

В начале осени в Госдуму внесут проект закона, в случае принятия которого будет установлен срок фактического расселения из аварийного жилья до трех месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Думы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева (ЛДПР).