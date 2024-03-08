Интересные истории Друзья, никто не задумывался, почему наши федеральные телеканалы в свои сетки вещания не включают артистов, которых можно назвать настоящими патриотами России? Абсолютное большинство людей знают Юлию Чичерину, Валентину Лисицу, Валерия Кипелова, Ярослава Дронова (Шаман).
«Нам враги не нужны, у нас есть Первый канал»: на федеральных каналах нет места для настоящих патриотов, зато есть для «испуганных»
Комментарии
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Елена Александровна
ой, а Пахотин это еврейская фамилия! не знал?
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4 час.
Анжелика Королева
А вас мне "тыкать" кто обучил? Видимо, образование и воспитание дают о себе знать? Думаю, что вам надо свалить вместе с эрнстом. А фамилия моя написана, как в паспорте. И имя, кстати, тоже. Прелестно, что вы читали Анн и Серж Голлон - меня как раз в честь героини и назвали, но вам , смотрю, хвастаться нечем - заурядная личность, заурядное имя, да и человек вы судя по всему не сильной чтобы умный! Вам бы, милочка, на рынке торговать - думаю, это место как раз для вас. Судя по всему, русский язык (хотя бы азы правописания и пунктуации - надо бы вам выучить, если раньше времени на образование не хватило. Зависть? Думаю, что с вашей позиции зависть существует только в вашем воспаленном мозгу. Лечитесь, пока не поздно. Да, мне не нравится эрнст - либерал и говномес. Вам не нравится мое мнение? Так и мне на ваше наплевать.
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2 час.
Анжелика Королева
Согласна полностью с Вашим мнением. Думаю, что имеет место еще один факт: кто эрнста кормит, того он и танцует
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2 час.
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