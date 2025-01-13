В Калуге на трёх улицах отключат электричество 13 января

13 января на нескольких калужских улицах отключат электричество. С 9 до 17 часов света не будет на следующих улицах: улица Баумана, дома номер 3а, 7, 9, 10/11, 11а, 13, 15, 16, 18; улица Королева, дома 45-57; улица Георгиевская, дома номер 4 (а, б, в, г), 6, 8, 9, 11, 13, 15/9, 21, 23, 25, 27.