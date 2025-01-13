Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

В Калуге на трёх улицах отключат электричество 13 января

В Калуге на трёх улицах отключат электричество 13 января

13 января на нескольких калужских улицах отключат электричество. С 9 до 17 часов света не будет на следующих улицах: улица Баумана, дома номер 3а, 7, 9, 10/11, 11а, 13, 15, 16, 18; улица Королева, дома 45-57; улица Георгиевская, дома номер 4 (а, б, в, г), 6, 8, 9, 11, 13, 15/9, 21, 23, 25, 27.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх