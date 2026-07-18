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«Совсем не тот, каким его считают»: что Ирина Безрукова неожиданно рассказала о Павле Прилучном после совместных съемок

«Совсем не тот, каким его считают»: что Ирина Безрукова неожиданно рассказала о Павле Прилучном после совместных съемок

«Не узнала его…» — именно так, по словам Ирины Безруковой, началась ее первая встреча с Павлом Прилучным на съемочной площадке «Холопа 3».

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