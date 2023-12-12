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Экс-премьер Болгарии пообещал Орбану отменить акциз на газ из РФ

Экс-премьер Болгарии пообещал Орбану отменить акциз на газ из РФ

Бойко Борисов, бывший премьер-министр Болгарии, в ходе разговора с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил о том, что София в скором времени отменит акциз на транзит российского газа по болгарской территории.

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