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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Быстров о том, что его не зовут на «Матч ТВ»: «Кто-то сильно обиделся, видимо. Не стал говорить так, как кто-то хочет. Сейчас грибы ищу, надо успеть насобирать, что засолить»

Бывший полузащитник « Зенита » и «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопрос о том, почему его не приглашают на эфиры « Матч ТВ » в качестве эксперта.

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