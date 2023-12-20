ЕС ужесточает стандарты выбросов для автомобилей: что нужно знать

Государствам ЕС и Европейскому парламенту еще предстоит официально одобрить соглашение. По данным парламента, правила будут применяться к легковым автомобилям и фургонам через 30 месяцев после вступления в силу, а к автобусам и грузовикам – через 48 месяцев после этой даты.