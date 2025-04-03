«Шайка хулиганов»: Рогов о попытках Европы поговорить с Путиным

МОСКВА, 3 апреля, ФедералПресс. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своей оценке планов так называемой «коалиции желающих» провести переговоры между европейскими лидерами и президентом России Владимиром Путиным заявил, что такие действия напоминают поведение группы хулиганов.