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Захарова оценила рекомендацию ФРГ по празднованию Победы

Захарова оценила рекомендацию ФРГ по празднованию Победы

Об этом она написала в Telegram-канале.фото: flickr.com / Совет ФедерацииРекомендация МИД Германии не приглашать на мероприятия в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне представителей России и Белоруссии стала оскорблением.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Эти придурки до выёживаютсяи, что  скоро будут звиздеть о том, что Знамя Победы над Рейхстагом водрузили янки или ещё смешнее-части СС Третьего рейха .
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