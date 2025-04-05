Захарова оценила рекомендацию ФРГ по празднованию Победы

Об этом она написала в Telegram-канале.фото: flickr.com / Совет ФедерацииРекомендация МИД Германии не приглашать на мероприятия в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне представителей России и Белоруссии стала оскорблением.
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