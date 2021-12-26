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В Ростовской области назвали лучших инженеров

В Ростовской области назвали лучших инженеров

Подведены итоги регионального конкурса «Лучший инженер Дона» — почетного звания удостоены десять специалистов, которые — по оценкам экспертов правительства Ростовской области — внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.

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