В Ростовской области назвали лучших инженеров

Подведены итоги регионального конкурса «Лучший инженер Дона» — почетного звания удостоены десять специалистов, которые — по оценкам экспертов правительства Ростовской области — внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.
Подведены итоги регионального конкурса «Лучший инженер Дона» — почетного звания удостоены десять специалистов, которые — по оценкам экспертов правительства Ростовской области — внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.
Свежие комментарии