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Резкое похолодание пришло в Алтайский край к середине осени: прогноз погоды

Резкое похолодание пришло в Алтайский край к середине осени: прогноз погоды

Днем 14 октября в Алтайском крае будет от +5 до +10 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр. Местами по краю в этот день пройдут небольшие дожди.

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