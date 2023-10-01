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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джермелл Чарло – о поражении от Канело: «Я осмелился быть великим. Горжусь собой»

«Чувствую, что это был не я, но не оправдываюсь. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. В своем весе я неоспорим, я осмелился быть великим.

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