Подростковый возраст — время, когда отношения со сверстниками приобретают особое значение. Хочется найти друзей, чувствовать себя частью компании, свободно выражать мнение и не бояться показаться окружающим смешным или странным.
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