Правительство России смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки

Правительство РФ с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации с 80% до 60%, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу кабмина.