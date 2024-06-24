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Крымская газета

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  • tsan tsan
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    Фотка Судака и Генуэзской крепости! Обожаю!!!Какой сегодня ден...

Какой сегодня день: 25 июня

Какой сегодня день: 25 июня

Сегодня, 25 июня, отмечаетсяДень работника статистики Российской Федерации. Свою историю органы статистики России ведут с 1811 года, когда Манифестом императора Александра I, подписанного 25 июня того года, было учреждено Министерство полиции, а в его структуре, в свою очередь появилось Статистическое отделение.

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