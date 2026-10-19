Европа может предложить Путину 2 возможных варианта завершения войны. 1-й вариант: заморозить войну на нынешней линии фронта с гарантиями, что Украина не вступает в НАТО; 2-й вариант: Киев передает России весь Донбасс и вступает в Альянс, пишет Financial Times.