Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 562 подписчика

Загадка из Белого дома: почему внезапные слова Трампа о прогрессе РФ и Украины звучат как дезинформация

Загадка из Белого дома: почему внезапные слова Трампа о прогрессе РФ и Украины звучат как дезинформация

Этот оптимизм резко контрастирует с недавними оценками самого американского лидера, который еще недавно признавал, что после его встреч с Владимиром Зеленским ситуация не сдвинулась «ни на йоту», а военная логика продолжает доминировать над дипломатией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии