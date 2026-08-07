Загадка из Белого дома: почему внезапные слова Трампа о прогрессе РФ и Украины звучат как дезинформация

Этот оптимизм резко контрастирует с недавними оценками самого американского лидера, который еще недавно признавал, что после его встреч с Владимиром Зеленским ситуация не сдвинулась «ни на йоту», а военная логика продолжает доминировать над дипломатией.
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