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В России станет меньше частных клиник

В России станет меньше частных клиник

В 2024 году может сократиться количество частных клиник, сообщает PRIMPRESS. По словам директора департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елены Шешко, это будет связано с внесением в перечень предметно-количественного учета (ПКУ) препаратов для прерывания беременности.

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