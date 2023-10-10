В России станет меньше частных клиник

В 2024 году может сократиться количество частных клиник, сообщает PRIMPRESS. По словам директора департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елены Шешко, это будет связано с внесением в перечень предметно-количественного учета (ПКУ) препаратов для прерывания беременности.