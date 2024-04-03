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SciRep: сильные тревога и депрессия могут провоцировать рефлюксную болезнь

SciRep: сильные тревога и депрессия могут провоцировать рефлюксную болезнь

Ученые из третьей народной больницы Чэнду (медицинский и исследовательский центр) в Китае подтвердили, что усиление симптомов тревоги и депрессии коррелирует с повышением риска развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

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