SciRep: сильные тревога и депрессия могут провоцировать рефлюксную болезнь

Ученые из третьей народной больницы Чэнду (медицинский и исследовательский центр) в Китае подтвердили, что усиление симптомов тревоги и депрессии коррелирует с повышением риска развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).
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