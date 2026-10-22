Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов (справа) празднует победу во время финального матча Лиги чемпионов УЕФА между "Пари Сен-Жермен" и "Арсеналом" в Будапеште, Венгрия, 30 мая 2026 года © Vadim Ghirda/APЧемпион мира — 1998 в составе сборной Франции Биксант Лизаразю оценил игру российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной», отметив, что у россиянина есть небольшой недостаток, передает Sports.