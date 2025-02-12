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Депутат Леонов попросил Колокольцева взять под контроль дело о ДТП в Белгороде

Депутат Леонов попросил Колокольцева взять под контроль дело о ДТП в Белгороде

Глава комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Сергей Леонов направил письмо министру внутренних дел страны Владимиру Колокольцеву, в котором попросил его взять под личный контроль расследование дела об аварии с участием машины скорой помощи в Белгороде.

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