Депутат Леонов попросил Колокольцева взять под контроль дело о ДТП в Белгороде

Глава комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Сергей Леонов направил письмо министру внутренних дел страны Владимиру Колокольцеву, в котором попросил его взять под личный контроль расследование дела об аварии с участием машины скорой помощи в Белгороде.