НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Харькова
    Лучше бы занимался преступлениями чурок, чем пиариться с архивами. Хотя куда уж ему, если и сам чурка.В Петербурге откр...
  • Ингерман Ланская
    ...а сколько ценнейших экспонатов из Русских музеев выкрали камуноиды и продали буржуям за гроши.....🥲В Михайловском дв...
  • АндрейБорков
    Доня Трамп вор авторитетный, знает, что ЗА БАЗАР НАДО ОТВЕЧАТЬ. Вот и молчит, когда разговор о серьезных понятиях зах...Трамп ушел от отв...

Экономист Кузнецов спрогнозировал изменение ключевой ставки

Экономист Кузнецов спрогнозировал изменение ключевой ставки

Пока она останется на прежнем уровне Инфляция не идет семимильными шагами на снижение по плану Центробанка, поэтому можно рассчитывать на то, что значение в 21% — останется, сказал радио Sputnik экономист Александр Кузнецов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх