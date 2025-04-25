Экономист Кузнецов спрогнозировал изменение ключевой ставки

Пока она останется на прежнем уровне Инфляция не идет семимильными шагами на снижение по плану Центробанка, поэтому можно рассчитывать на то, что значение в 21% — останется, сказал радио Sputnik экономист Александр Кузнецов.
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