BAE Systems создаст спутники за $230 млн по заказу NASA для защиты Земли от солнечных бурь

Компания BAE Systems получила контракт NASA на сумму $230,6 миллионов для разработки космических аппаратов в рамках проекта по изучению космической погоды Lagrange 1 Series, реализуемого Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
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