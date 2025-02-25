WSJ и Рolitico дали Украине полгода при отказе США помогать ей оружием

Без поддержки США Украина сможет вести боевые действия в нынешнем темпе до лета 2025 года, а потом у нее закончатся боеприпасы, пишет The Wall Street Jornal со ссылкой на бывших и действующих должностных лиц из США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии