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WSJ и Рolitico дали Украине полгода при отказе США помогать ей оружием

WSJ и Рolitico дали Украине полгода при отказе США помогать ей оружием

Без поддержки США Украина сможет вести боевые действия в нынешнем темпе до лета 2025 года, а потом у нее закончатся боеприпасы, пишет The Wall Street Jornal со ссылкой на бывших и действующих должностных лиц из США.

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